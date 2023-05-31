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В Ульяновской области обсудили организацию работы с молодёжью

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Организацию работы с молодёжью обсудили в ходе заседания штаба по комплексному развитию Ульяновской области.

Об этом пишет mosaica.ru.

«Наши молодые ребята достойно представляют регион на всероссийских и международных, научных, культурных и спортивных мероприятиях. Более тысячи ребят свои летние каникулы проведут, работая в составе трудовых студенческих отрядов на строительстве объектов, на производственных предприятиях, в детских оздоровительных лагерях и других направлениях, как на территории региона, так и за его пределами», — отметил губернатор Алексей Русских.

Министр молодёжного развития Ульяновской области Артём Мирошников рассказал также, что 1038 молодых людей подготовлены для трудоустройства по разным направлениям работ в регионе. Всего в рядах студенческих отрядов состоят более семи тысяч молодых людей.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщил, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил увеличить финансовую поддержку молодёжной сферы региона.

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