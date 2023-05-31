Автоэксперт Шкуматов: в России за несколько лет приобретено около 1 млн электросамокатов

Руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт и руководитель движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов выразил мнение, что основную угрозу среди электросамокатов в настоящее время представляют те, которые были приобретены в личное пользование.

Об этом сообщает «Радио 1».

По его словам, прокатные электросамокаты являются достаточно регулируемой и контролируемой сферой деятельности.

«За последние несколько лет в личное пользование было приобретено порядка миллиона электросамокатов, среди которых довольно мощные устройства, способные развивать скорость до 100 км/ч», — сказал Шкуматов.

По его словам, непонятно, что делать с такими электросамокатами, поскольку «на каждой улице полицейского не поставишь».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области с начала текущего года совершили более 300 тыс. поездок на электросамокатах.