Автоэксперт Шкуматов: в России за несколько лет приобретено около 1 млн электросамокатов
Об этом сообщает «Радио 1».
По его словам, прокатные электросамокаты являются достаточно регулируемой и контролируемой сферой деятельности.
«За последние несколько лет в личное пользование было приобретено порядка миллиона электросамокатов, среди которых довольно мощные устройства, способные развивать скорость до 100 км/ч», — сказал Шкуматов.
По его словам, непонятно, что делать с такими электросамокатами, поскольку «на каждой улице полицейского не поставишь».
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области с начала текущего года совершили более 300 тыс. поездок на электросамокатах.