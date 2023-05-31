Крым занял шестое место в рейтинге регионов с наименьшим давлением на бизнес

Республика Крым по итогам прошлого года показала значительное снижение индекса административного давления на бизнес, поднявшись сразу на 30 позиций, и заняла шестое место среди 85 субъектов России.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу Республики Крым Сергея Аксёнова.

«Снижение административного давления и создание максимально благоприятных условий для развития предпринимательства — один из приоритетов крымской власти. Это важный фактор экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности Крыма», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил РСПП до 1 июня представить идеи по внесению в уголовное законодательство изменений для снижения давления на бизнес.