Крым занял шестое место в рейтинге регионов с наименьшим давлением на бизнес
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу Республики Крым Сергея Аксёнова.
«Снижение административного давления и создание максимально благоприятных условий для развития предпринимательства — один из приоритетов крымской власти. Это важный фактор экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности Крыма», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин поручил РСПП до 1 июня представить идеи по внесению в уголовное законодательство изменений для снижения давления на бизнес.