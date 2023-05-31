Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Крым занял шестое место в рейтинге регионов с наименьшим давлением на бизнес

Короткая ссылка
Республика Крым по итогам прошлого года показала значительное снижение индекса административного давления на бизнес, поднявшись сразу на 30 позиций, и заняла шестое место среди 85 субъектов России.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу Республики Крым Сергея Аксёнова.

«Снижение административного давления и создание максимально благоприятных условий для развития предпринимательства — один из приоритетов крымской власти. Это важный фактор экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности Крыма», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил РСПП до 1 июня представить идеи по внесению в уголовное законодательство изменений для снижения давления на бизнес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить