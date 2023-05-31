Реконструкцию Дворца единоборств в Ульяновске почти завершили

Реконструкция Дворца единоборств в Ульяновске завершена на 98%, заявил министр спорта региона Рамиль Егоров.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Как уточнил Егоров, осталось закончить работу по обновлению фасада и доукомплектовать залы спортивным оборудованием и инвентарём.

Новый спорткомплекс включает универсальный зал с трибунами для проведения соревнований, специализированный зал для единоборств, тренажёрный зал, помещения для общефизической подготовки, детскую комнату, раздевалки с душевыми и административные помещения.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крекшино».