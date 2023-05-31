В онкобольнице №1 в Москве начало работу отделение радионуклидной терапии
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Радионуклидная терапия является одним из самых быстроразвивающихся и эффективных методов лечения», — сказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По её словам, терапия воздействует только на опухолевые клетки и не вызывает побочных эффектов.
Направление в отделение определяет онкологический консилиум центра амбулаторной онкологической помощи, где наблюдается пациент, передаёт телеканал «360».
Ранее сообщалось, что во Владивостоке разработали технологию по восстановлению после инсульта.