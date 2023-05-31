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В онкобольнице №1 в Москве начало работу отделение радионуклидной терапии

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В городской клинической онкологической больнице №1 в Москве открыли отделение радионуклидной терапии. Специализация отделения — опухоли шеи, головы и щитовидной железы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Радионуклидная терапия является одним из самых быстроразвивающихся и эффективных методов лечения», — сказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По её словам, терапия воздействует только на опухолевые клетки и не вызывает побочных эффектов.

Направление в отделение определяет онкологический консилиум центра амбулаторной онкологической помощи, где наблюдается пациент, передаёт телеканал «360».

Ранее сообщалось, что во Владивостоке разработали технологию по восстановлению после инсульта.

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