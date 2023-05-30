Врач Щепеляев посоветовал людям с заболеваниями печени проверяться два раза в полтора года

Врач — аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев выразил мнение, что людям с заболеваниями печени стоит проверяться два раза в полтора года. По словам эксперта, для пациентов из зоны риска рекомендуемый срок проверок — раз в три месяца.

«При разных заболеваниях есть разная симптоматика, и она по-разному начинается. Если брать гепатит С, то он длительное время никак не проявляет себя, и его симптоматика абсолютно не специфична», — сказал Щепеляев в беседе с Nation News.

По его словам, жировая дистрофия печени развивается из-за нарушения обмена веществ или интоксикации.

«К жировой дистрофии печени могут привести различные заболевания. К этому нередко приводят эндокринные, обменные заболевания, а также хронические интоксикации», — сказал врач.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с «Москвой 24» предупредил, что при склонности к аллергии и заболеваниях ЖКТ не стоит злоупотреблять черешней.