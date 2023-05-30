Кинолог Голубев: переноски и гамаки обеспечат безопасность животных в автопутешествии

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, какие правила безопасности необходимо соблюдать при перевозке домашних животных в салоне автомобиля во время путешествия.

Главное правило — животное всегда должно быть под присмотром. Нельзя оставлять его в салоне одного, в жаркую погоду перегрев может стоить ему жизни, сообщил специалист в разговоре с kp.ru.

«Во время движения также нельзя, чтобы животное могло свободно передвигаться по салону — это чревато травмами», — предупредил Голубев.

Мелких животных лучше перевозить в надёжно закреплённой переноске, а крупных — в специально оборудованном багажнике с решёткой. Для собак также существуют гамаки, создающие вокруг питомца надёжную защиту.

Ранее автоэксперт, автомобильный журналист, ведущий на «Авторадио» и «Авто Плюс» Пётр Баканов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке к длительным путешествиям на машине.