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В поликлинике Рузской больницы появился новый рентгеновский аппарат

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В поликлинике Рузской больницы в Московской области появился новый рентгеновский аппарат. Он отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«В прошлом году мы запустили в Подмосковье беспрецедентную программу по замене устаревшего тяжёлого медицинского оборудования на цифровое, а также открытию новых точек. Это важно для проведения качественной и доступной диагностики», — заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

По её словам, с начала 2023 года в Подмосковье запустили 20 цифровых рентгенаппаратов.

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.

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