Специалист по маркетингу Франкова назвала «мягкие навыки» необходимыми для сотрудников компаний

Маркетинг-директор образовательной платформы Future Hub Марина Франкова заявила, что развивать так называемые мягкие навыки очень важно.

«Давно известно, что даже самый крутой эксперт, имеющий токсичный стиль общения, может развалить и проект, и команду», — сказала Франкова в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила эксперт, среди необходимых «мягких навыков» — умение ладить с людьми, способность к самоорганизации кандидатов.

«Например, рядовому бухгалтеру нужно иметь 80% твёрдых знаний и 20% ― мягких, а вот главбуху, у которого в подчинении целый штат работников и который сам больше контролирует процессы, встречается с поставщиками, клиентами и инстанциями, софт-скиллы составят, наоборот, 70%, и где-то 30% останутся харды», — считает Франкова.

Она добавила, что личные качества важны даже там, где требуется сильная профессиональная подготовка.

«Медикам нужно уметь экологично общаться с пациентами, чтобы сделать лечение более эффективным, а капитанам экипажа — поддерживать дружескую атмосферу в коллективе, чтобы увеличить безопасность и комфорт полётов», — заключила она.

Ранее председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.