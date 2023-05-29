В Подмосковье привлекут 246 медработников по программе «Земский доктор»

В Московской области привлекут 246 медработников по программе «Земский доктор» в 2023 году, из них 22 специалиста уже работают в регионе, заявил председатель Мосгордумы Игорь Брынцалов.

Об этом сообщает телеканал «360».

В 2022 году в Подмосковье приехали 244 специалиста. Для них предусмотрена социальная ипотека, компенсация аренды жилья, земельные участки и другие льготы.

«Уже построены и введены в эксплуатацию два модульных ФАП, завершается строительство смешанной поликлиники на 350 посещений в смену. Кроме этого, планируется отремонтировать 33 ФАП, 15 врачебных амбулаторий, два офиса врача общей практики, восемь поликлинических подразделений и женскую консультацию», — рассказал Брынцалов.

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.