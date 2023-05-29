В Подмосковье привлекут 246 медработников по программе «Земский доктор»
Об этом сообщает телеканал «360».
В 2022 году в Подмосковье приехали 244 специалиста. Для них предусмотрена социальная ипотека, компенсация аренды жилья, земельные участки и другие льготы.
«Уже построены и введены в эксплуатацию два модульных ФАП, завершается строительство смешанной поликлиники на 350 посещений в смену. Кроме этого, планируется отремонтировать 33 ФАП, 15 врачебных амбулаторий, два офиса врача общей практики, восемь поликлинических подразделений и женскую консультацию», — рассказал Брынцалов.
Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.