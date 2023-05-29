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Стоимость квадратного метра пентхаусов в Москве за год выросла на 35%

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Средневзвешенная стоимость 1 кв. м пентхаусов и двухуровневых объектов в Москве за год выросла на 35%, с 814 тыс. до 1,1 млн рублей, сообщили «Известиям» аналитики компании «Бон Тон».
Стоимость квадратного метра пентхаусов в Москве за год выросла на 35%
  • РИА Новости

По информации специалистов, самый большой по площади и наиболее дорогой пентхаус находится в Западном административном округе. У него шесть спален. Его площадь составляет 661 кв. м, цена — 1,3 млрд рублей.

В то же время самый недорогой двухуровневый лот расположен во введённом проекте в Северо-Восточном административном округе. Это двухуровневая квартира площадью 47,4 кв. м и стоимостью 16,7 млн рублей.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.

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