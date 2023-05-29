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Стоимость новых автомобилей в Тюменской области выросла за год на 13%

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Стоимость новых автомобилей в Тюменской области увеличилась за прошедший год на 13% и достигла 2,15 млн рублей.
Стоимость новых автомобилей в Тюменской области выросла за год на 13%
  • РИА Новости

Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на пресс-службу портала Drom.ru.

«Стоимость новых автомобилей в Тюменской области за год выросла на 13%. В мае 2023 года медианная цена новой машины в регионе составила 2,15 млн рублей», — говорится в заявлении.

Эксперты Drom.ru добавили, что год назад этот показатель равнялся 2,01 млн рублей.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.

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