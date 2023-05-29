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Сенатор Круглый назвал способ снизить риск возникновения рака

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Член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, детский врач-онколог, заслуженный врач России Владимир Круглый назвал способ снизить риск возникновения рака.
Сенатор Круглый назвал способ снизить риск возникновения рака
  • РИА Новости

«Профилактика при онкологических заболеваниях относительна, но она возможна. К ним может, например, привести лишний вес. Необходимо вести здоровый образ жизни, однако и это не всегда работает», — сказал он Радио 1.

Он также отметил, что при любых изменениях здоровья, стоит обращаться к врачу. По его словам, они могут быть самые неспецифичные.

Ранее врач Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова рассказала, что пожилые люди более остальных подвержены развитию рака.

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