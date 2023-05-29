В уроках «Зелёной школы» приняли участие 200 школьников

Открытый урок по грамотному обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) провели 25 мая для 200 школьников 1—4 классов.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как говорится в материале, уроки прошли в рамках праздника «Эколята Санкт-Петербурга встречают лето» и Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы».

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что игровые просветительские занятия лучше помогают формировать у детей представления о сортировке и утилизации ТКО и потребности соблюдать чистоту.

Ребята изучили правила по грамотному обращению с ТКО, приняли участие в играх и выполнили задания.

Ранее руководитель школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.