В Подмосковье для проведения ЕГЭ по русскому языку оборудовали 290 пунктов

В Подмосковье прошёл Единый государственный экзамен по русскому языку, для его проведения оборудовали 290 пунктов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Подмосковья Ирину Каклюгину.

«Все пункты оборудованы по стандарту, в них присутствовали 917 общественных наблюдателей. Дополнительно за ходом проведения экзамена вели наблюдение 575 онлайн-наблюдателей. Испытания прошли штатно, без нарушений», — добавили в Минобразования.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.