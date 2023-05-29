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В Подмосковье для проведения ЕГЭ по русскому языку оборудовали 290 пунктов

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В Подмосковье прошёл Единый государственный экзамен по русскому языку, для его проведения оборудовали 290 пунктов.
В Подмосковье для проведения ЕГЭ по русскому языку оборудовали 290 пунктов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Подмосковья Ирину Каклюгину.

«Все пункты оборудованы по стандарту, в них присутствовали 917 общественных наблюдателей. Дополнительно за ходом проведения экзамена вели наблюдение 575 онлайн-наблюдателей. Испытания прошли штатно, без нарушений», — добавили в Минобразования.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.

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