Более 20 тысяч человек посетили праздник «Нетипичные парки» в Подмосковье

Более 20 тыс. человек приняли участие в празднике «Нетипичные парки» в Московской области.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Отмечается, что праздник проходил в 60 парках Подмосковья. Для гостей мероприятия подготовили музыкальные выступления, различные программы, квесты, викторины, выступления любителей экстремальных видов спорта, спортивные мероприятия.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Московской области оформили более 14 тыс. заявок на бесплатные путёвки в детские лагеря с начала 2023 года.