В Богородске организовали доследственную проверку из-за гибели женщины после нападения собаки
- РИА Новости
Как сообщает портал pravda-nn.ru со ссылкой на СУ СК России по региону, инцидент произошёл 28 мая.
Женщина вышла во двор, чтобы покормить собаку на привязи, однако животное напало и вцепилось в шею. Хозяйка питомца скончалась на месте, следователи выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее в Приморье под Уссурийском тигр напал на женщину, она госпитализирована с рваными ранами.
Также в Хабаровском крае отловили амурского тигра, который охотился на собак.