В Богородске организовали доследственную проверку из-за гибели женщины после нападения собаки

В Богородске начали доследственную проверку по факту смерти женщины после нападения её собаки.

Как сообщает портал pravda-nn.ru со ссылкой на СУ СК России по региону, инцидент произошёл 28 мая.

Женщина вышла во двор, чтобы покормить собаку на привязи, однако животное напало и вцепилось в шею. Хозяйка питомца скончалась на месте, следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Приморье под Уссурийском тигр напал на женщину, она госпитализирована с рваными ранами.

Также в Хабаровском крае отловили амурского тигра, который охотился на собак.