Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Богородске организовали доследственную проверку из-за гибели женщины после нападения собаки

Короткая ссылка
В Богородске начали доследственную проверку по факту смерти женщины после нападения её собаки.
В Богородске организовали доследственную проверку из-за гибели женщины после нападения собаки
  • РИА Новости

Как сообщает портал pravda-nn.ru со ссылкой на СУ СК России по региону, инцидент произошёл 28 мая. 

Женщина вышла во двор, чтобы покормить собаку на привязи, однако животное напало и вцепилось в шею. Хозяйка питомца скончалась на месте, следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Приморье под Уссурийском тигр напал на женщину, она госпитализирована с рваными ранами.

Также в Хабаровском крае отловили амурского тигра, который охотился на собак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить