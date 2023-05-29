Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Для жителей Подмосковья перечислили правила обращения в Систему-112

Короткая ссылка
Жителям Подмосковья напомнили о правилах обращения в Систему-112 в случае возникновения экстренных ситуаций.
Для жителей Подмосковья перечислили правила обращения в Систему-112
  • РИА Новости

Как сообщает Радио 1, по единому номеру 112 граждане могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и т. д.

Звонок доступен даже при отсутствии денежных средств на балансе мобильного счёта и в случае отсутствия SIM-карты. Главное условие — сигнал связи.

Для оперативного реагирования оператору экстренной службы помощи нужно описать место и характер происшествия. Телефон нельзя отключать до момента, пока оператор не сообщит, что вызов принят.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Систему-112 Подмосковья поступило более 400 тыс. звонков в период с 28 апреля по 9 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить