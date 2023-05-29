Для жителей Подмосковья перечислили правила обращения в Систему-112

Жителям Подмосковья напомнили о правилах обращения в Систему-112 в случае возникновения экстренных ситуаций.

Как сообщает Радио 1, по единому номеру 112 граждане могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и т. д.

Звонок доступен даже при отсутствии денежных средств на балансе мобильного счёта и в случае отсутствия SIM-карты. Главное условие — сигнал связи.

Для оперативного реагирования оператору экстренной службы помощи нужно описать место и характер происшествия. Телефон нельзя отключать до момента, пока оператор не сообщит, что вызов принят.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Систему-112 Подмосковья поступило более 400 тыс. звонков в период с 28 апреля по 9 мая.