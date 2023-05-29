Самыми популярными предметами на ЕГЭ по выбору в Удмуртии стали обществознание и география

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова заявила на аппаратном совещании при главе республики, что выпускники 9-х и 11-х классов сдают два обязательных экзамена — русский язык и математику, а остальные предметы — по выбору.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

«Среди этих экзаменов у выпускников 11-х классов лидирует обществознание и география у 9-х классов», — сказала Болотникова.

По её словам, второе место по популярности у обеих параллелей занимает информатика.

В 2023 году в государственной итоговой аттестации принимают участие 18 565 выпускников 9-х классов и 6349 выпускников 11-х классов.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.