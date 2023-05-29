Самыми популярными предметами на ЕГЭ по выбору в Удмуртии стали обществознание и география
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
«Среди этих экзаменов у выпускников 11-х классов лидирует обществознание и география у 9-х классов», — сказала Болотникова.
По её словам, второе место по популярности у обеих параллелей занимает информатика.
В 2023 году в государственной итоговой аттестации принимают участие 18 565 выпускников 9-х классов и 6349 выпускников 11-х классов.
Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.