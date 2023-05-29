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В ЮЗАО капремонт 14 поликлиник завершат до конца 2023 года

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В ЮЗАО Москвы капремонт 14 детских и взрослых поликлиник планируют завершить в текущем году.
В ЮЗАО капремонт 14 поликлиник завершат до конца 2023 года
  • РИА Новости

Уточняется, что работы проводят в зданиях общей площадью свыше 72 тыс. кв. м в восьми районах города: Северном и Южном Бутове, Ломоносовском, Обручевском, Тёплом Стане, Конькове, Академическом и Ясеневе, передаёт НТВ со ссылкой на столичный Департамент капремонта.

Отмечается, что медучреждения отремонтируют и модернизируют в соответствии с новым московским стандартом.

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.

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