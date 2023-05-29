Опрос: треть россиян боятся остаться в одиночестве
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Из этого числа каждый девятый (11%) однозначно боится остаться один, каждый пятый (21%) — скорее боится.
Не боятся этого состояния 68% респондентов. Из них 31% признались, что возможность остаться наедине с собой абсолютно их не пугает, а 37% — скорее не пугает.
Чаще других одиночества боятся россияне с уровнем дохода менее 30 тыс. рублей (39%). Люди с доходом выше 80 тыс. рублей реже опасаются быть одинокими (69%).
Ранее «Известия» опубликовали результаты исследования группы «Ренессанс Страхование», в ходе которого выяснилось, что 58% россиян не готовы ездить на дачу со своими родственниками.