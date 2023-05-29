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Опрос: треть россиян боятся остаться в одиночестве

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Сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что треть россиян (32%) боятся остаться в одиночестве.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Из этого числа каждый девятый (11%) однозначно боится остаться один, каждый пятый (21%) — скорее боится.

Не боятся этого состояния 68% респондентов. Из них 31% признались, что возможность остаться наедине с собой абсолютно их не пугает, а 37% — скорее не пугает.

Чаще других одиночества боятся россияне с уровнем дохода менее 30 тыс. рублей (39%). Люди с доходом выше 80 тыс. рублей реже опасаются быть одинокими (69%).

Ранее «Известия» опубликовали результаты исследования группы «Ренессанс Страхование», в ходе которого выяснилось, что 58% россиян не готовы ездить на дачу со своими родственниками.

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