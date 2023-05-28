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В приграничных районах Белгородской области досрочно завершён учебный год

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти региона решили с 28 мая завершить учебный год во всех приграничных муниципалитетах области для обеспечения безопасности детей.

«Принято дополнительное решение, что во всех приграничных муниципальных образованиях — у нас их семь, плюс Белгород, плюс Яковлевский, плюс Новооскольский городские округа — завершим учебный год. Кроме, понятно, экзаменов», — написал он в Telegram.

По данным Гладкова, раненные 27 мая в Шебекине дети находятся в областной больнице, при необходимости их отправят на лечение в Москву.

27 мая город Шебекино попал под обстрел украинских террористов. В Шебекинском округе в результате обстрела погиб охранник одного из предприятий. Также пострадали два подростка: мальчик и девочка.

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