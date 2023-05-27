Колокольцев: в России снизились темпы роста количества киберпреступлений

В России растёт количество киберпреступлений, но уже не такими темпами, как несколько лет назад. Для борьбы с этим видом преступности необходимо продолжать вести разъяснительные работы, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он подчеркнул, что 98,9% таких преступлений выявляют именно сотрудники МВД.

Об этом глава ведомства сказал в интервью программе «Вести. Дежурная часть» на «Россия 24».

По его словам, несколько лет назад число киберпреступлений росло в геометрической прогрессии. Министр подчеркнул, что во всём объёме совершаемых преступлений доля киберпреступлений составляет почти треть, — как правило, это хищения.

«Могу подтвердить, что мы делаем всё от нас зависящее для того, чтобы побороть вот эту беду. Но здесь мы без участия общественности, без участия, я не боюсь такого слова, публичных лиц не обойдёмся, потому что очень важна профилактика. И только благодаря разъяснительной работе, объяснять гражданам, как нужно реагировать на возможные звонки злоумышленников, предложения обозначить номер своей кредитной карты, предложения там перевести куда-то деньги, мы не обойдёмся», — сообщил Колокольцев.

Глава МВД отметил, что разъяснительные работы нужно стараться вести с пенсионерами.

«Они гораздо легче поддаются на все вот эти уловки злоумышленников, зачастую с украинским акцентом, потому что, когда мы входили в Херсонскую, например, область, там действительно функционировали на протяжении нескольких лет целые кол-центры, где люди приходили как на работу и занимались «работой» по изъятию денежных накоплений у наших пенсионеров», — сказал он.

В конце марта в МВД сообщили, что число зарегистрированных киберпреступлений в России за два месяца выросло на 17,1% год к году.