Терапевт Алексеева перечислила признаки приближающегося инсульта
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«Возникает путаница в речи, близкие не могут понять, что человек говорит. Некоторые слова он вообще забывает и не может долго вспомнить название того или иного предмета», — заявила врач в беседе с Общественной службой новостей.
Как отметила Алексеева, самым явным признаком является асимметрия на лице, потеря чувствительности в руках и ногах.
По словам эксперта, в таком случае нужно вызвать скорую помощь.
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