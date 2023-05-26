Терапевт Алексеева перечислила признаки приближающегося инсульта

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала о признаках приближающегося инсульта. В частности, у человека могут начаться провалы в памяти, у него также ухудшается речь.

«Возникает путаница в речи, близкие не могут понять, что человек говорит. Некоторые слова он вообще забывает и не может долго вспомнить название того или иного предмета», — заявила врач в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила Алексеева, самым явным признаком является асимметрия на лице, потеря чувствительности в руках и ногах.

По словам эксперта, в таком случае нужно вызвать скорую помощь.

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