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В исправительной колонии №8 в Татарстане произошёл пожар

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В УФСИН по Республике Татарстан заявили, что в исправительной колонии №8 в Альметьевске произошло возгорание на площадке для отходов деревообработки.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В 20:20 в исправительной колонии №8 города Альметьевска произошло возгорание на отдельной площадке для хранения отходов деревообработки. Площадка была создана для обеспечения пожарной безопасности исправительного учреждения вдали от производственной и жилой зоны исправительной колонии», — говорится в заявлении.

Уточняется, что возгорание уже ликвидировано. Пострадавших в результате пожара нет.

Ранее спасатели потушили пожар в шестиэтажном здании на Никитском бульваре в Москве.

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