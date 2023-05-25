В исправительной колонии №8 в Татарстане произошёл пожар
Об этом сообщает РИА Новости.
«В 20:20 в исправительной колонии №8 города Альметьевска произошло возгорание на отдельной площадке для хранения отходов деревообработки. Площадка была создана для обеспечения пожарной безопасности исправительного учреждения вдали от производственной и жилой зоны исправительной колонии», — говорится в заявлении.
Уточняется, что возгорание уже ликвидировано. Пострадавших в результате пожара нет.
Ранее спасатели потушили пожар в шестиэтажном здании на Никитском бульваре в Москве.