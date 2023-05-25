Состояние Захара Прилепина оценивается как стабильное

Состояние сопредседателя политсилы «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот», писателя Захара Прилепина оценивается как стабильное, сообщила его пресс-служба.

«Состояние Захара Прилепина стабильное», — приводит сообщение РИА Новости. Как рассказали в пресс-службе, писатель уже может самостоятельно садиться. Ранее стало известно, что Захара Прилепина перевели в обычную палату.