Состояние Захара Прилепина оценивается как стабильное
Состояние сопредседателя политсилы «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот», писателя Захара Прилепина оценивается как стабильное, сообщила его пресс-служба.
«Состояние Захара Прилепина стабильное», — приводит сообщение РИА Новости.
Как рассказали в пресс-службе, писатель уже может самостоятельно садиться.
Ранее стало известно, что Захара Прилепина перевели в обычную палату.
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