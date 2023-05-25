Нижний Новгород будет сотрудничать с Бухарой в сфере туризма

Нижегородское управление по туризму договорилось о сотрудничестве с информационно-туристским центром Бухары TourEast.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на управление информационной политики городской администрации.

Стороны намерены укреплять дружеские связи, обмениваться опытом в сфере туризма и содействовать продвижению туристического потенциала городов на международные рынки.

Как напомнил директор департамента туризма и внешних связей Нижнего Новгорода Александр Симагин, в 2022 году города заключили соглашение об установлении побратимских связей.

«Ещё один этап нашего взаимодействия — соглашение с информационно-туристским центром Бухары. Его реализация позволит ещё больше сблизить наши города и создать дополнительные условия для увеличения взаимных туристических потоков», — сказал Симагин.

Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в беседе с НСН рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.