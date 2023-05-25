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В Подмосковье рассказали о новой мере поддержки для врачей-гериатров

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Мособлдума приняла закон, в соответствии с которым получить бесплатный земельный участок смогут врачи-гериатры. В настоящее время претендовать на получение участка в Московской области могут медики ещё 37 специальностей.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

В настоящее время в области работает более 70 гериатрических кабинетов и около 300 коек данного профиля. До конца 2023 года в 15 городских округах откроют ещё 20 кабинетов и 105 коек.

«Как показала практика, успешно себя зарекомендовала такая мера, как предоставление бесплатных участков. Закон о предоставлении земли был принят в 2021 году, и с момента начала действия программы обладателями участков стали порядка 1,8 тыс. медиков», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.

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