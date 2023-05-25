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Психолог Смирнова: при принятии решения об отправке ребёнка в лагерь нужно учитывать его возраст

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Семейный психолог Светлана Смирнова дала советы по выбору детского лагеря для ребёнка.

«Давайте поразмышляем: а зачем, кроме гарантированного отдыха родителей, мы отдаём детей в лагерь. Кто-то хочет, чтобы подросток попробовал какую-то интересную новую деятельность. Ведь иногда лагеря становятся первым местом, где происходит профориентация современных детей», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, любой лагерь даёт ребёнку возможность развить навыки общения и завести новых друзей.

Как отметила эксперт, замкнутым детям полезно пребывание среди ровесников, но они могут испытывать в связи с этим стресс.

«Такого ребёнка лучше отправлять в лагерь в первый раз с другом или подругой. Тогда адаптация может пройти легче. И ещё, для таких детей может подойти формат городского лагеря. Там тоже много интересного, но ночуешь всё-таки дома», — сказала Смирнова.

Она также посоветовала учитывать возраст ребёнка при принятии решения о таком виде отдыха.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 14 тыс. заявок на бесплатные путёвки в детские лагеря с начала 2023 года.

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