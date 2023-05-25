Исследование: траты россиян на спорттовары выросли на 79%

С начала 2023 года россияне потратили на спорттовары и услуги на 79% больше, чем годом ранее. Число операций по оплате также выросло — на 24%.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование банка «Зенит».

Как отметили эксперты, траты на занятия спортом растут с каждым годом.

«Такая тенденция связана с развитием фитнес-индустрии, появлением специальных площадок во дворах и парках, доступностью мобильных приложений со специальными программами тренировок», — рассказали аналитики.

Наиболее часто оплачивался спортивный инвентарь. Его доля оценивается в 29%. Далее следуют покупка спортивной одежды и оплата членства в спортклубах.

Ранее исследование SOKOLOV и Ozon показало, что каждый пятый опрошенный россиянин готов оформить кредит на покупку ювелирного изделия, поскольку считает это «инвестицией в будущее».