Исследование: траты россиян на спорттовары выросли на 79%
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование банка «Зенит».
Как отметили эксперты, траты на занятия спортом растут с каждым годом.
«Такая тенденция связана с развитием фитнес-индустрии, появлением специальных площадок во дворах и парках, доступностью мобильных приложений со специальными программами тренировок», — рассказали аналитики.
Наиболее часто оплачивался спортивный инвентарь. Его доля оценивается в 29%. Далее следуют покупка спортивной одежды и оплата членства в спортклубах.
Ранее исследование SOKOLOV и Ozon показало, что каждый пятый опрошенный россиянин готов оформить кредит на покупку ювелирного изделия, поскольку считает это «инвестицией в будущее».