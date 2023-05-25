Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Исследование: траты россиян на спорттовары выросли на 79%

Короткая ссылка
С начала 2023 года россияне потратили на спорттовары и услуги на 79% больше, чем годом ранее. Число операций по оплате также выросло — на 24%.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование банка «Зенит».

Как отметили эксперты, траты на занятия спортом растут с каждым годом.

«Такая тенденция связана с развитием фитнес-индустрии, появлением специальных площадок во дворах и парках, доступностью мобильных приложений со специальными программами тренировок», — рассказали аналитики.

Наиболее часто оплачивался спортивный инвентарь. Его доля оценивается в 29%. Далее следуют покупка спортивной одежды и оплата членства в спортклубах.

Ранее исследование SOKOLOV и Ozon показало, что каждый пятый опрошенный россиянин готов оформить кредит на покупку ювелирного изделия, поскольку считает это «инвестицией в будущее».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить