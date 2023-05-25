Кардиолог Кондрахин назвал онкологию полным противопоказанием для банных процедур

Терапевт, врач-кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что банные процедуры относятся к физиотерапевтическим процедурам с повышенной температурой и влажностью, поэтому для посещения бани есть ряд противопоказаний.

«Полным противопоказанием являются онкологические заболевания — лёгких, кожи и других органов, как в стадии обострения, так и в стадии ремиссии», — сказал он в беседе с Inforeactor.

По его словам, также баня противопоказана при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Как считает Кондрахин, стоит отказаться от банных процедур тем, кто имеет проблемы с печенью в стадии обострения.

«Ни с какими острыми заболеваниями в баню не ходим — ни пневмонии, ни бронхиты, ни тем более острые респираторные заболевания баней не лечатся», — добавил он.

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