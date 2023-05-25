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Нутрициолог Котова посоветовала покупать БАДы в аптеках

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Врач-нутрициолог кандидат фармацевтических наук Ирина Котова заявила, что покупать БАДы лучше в аптеках и специализированных магазинах.

«Я бы не советовала покупать БАДы на маркетплейсе. Дело в том, что основные западные маркетплейсы по БАДам сейчас ушли из России, аналогов пока нет. Но главным образом потому, что я не уверена, насколько там соблюдаются условия их хранения, которые гарантируют качество товара», — сказала эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её словам, также стоит изучить состав препарата и узнать, зарегистрирован ли он в России.

Кроме того, рекомендуется выбирать производителей с хорошей репутацией.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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