Эндокринолог Прокопенко назвала синдром ночной еды нарушением пищевого поведения

Врач-эндокринолог Елена Прокопенко заявила, что синдром ночной еды — это одно из нарушений пищевого поведения, при котором человек потребляет более 25% от общего суточного количества калорий после ужина или ест по ночам, просыпаясь от голода.

«Чаще всего в основе синдрома ночной еды лежат стрессовые события, которые провоцируют ночные пробуждения у восприимчивых людей. Ночные приёмы пищи повышают также риск возникновения других, более серьёзных расстройств пищевого поведения», — сказала врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, это может привести к развитию ожирения, тревоги, депрессии.

Рекомендуется наладить режим питания и сна.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.