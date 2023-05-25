Эндокринолог Прокопенко назвала синдром ночной еды нарушением пищевого поведения
«Чаще всего в основе синдрома ночной еды лежат стрессовые события, которые провоцируют ночные пробуждения у восприимчивых людей. Ночные приёмы пищи повышают также риск возникновения других, более серьёзных расстройств пищевого поведения», — сказала врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По её словам, это может привести к развитию ожирения, тревоги, депрессии.
Рекомендуется наладить режим питания и сна.
Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.