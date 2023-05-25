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Кардиолог Колиев посоветовал вести здоровый образ жизни, чтобы избежать инфаркта

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Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук, врач высшей категории Вячеслав Колиев рекомендовал вести здоровый образ жизни, чтобы избежать инфаркта миокарда.

«В случае если уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой — регулярное диспансерное наблюдение и обследование у терапевта/кардиолога и систематический (без пропусков) приём назначенных медикаментов», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, важно контролировать артериальное давление и пульс. Также стоит нормализовать вес и отказаться от курения.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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