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Бочкарёв заявил о завершении монтажа кислородно-газификационной станции во флагманском центре имени Буянова

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Во флагманском центре на базе больницы имени Буянова завершён монтаж кислородно-газификационной станции, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв заявил о завершении монтажа кислородно-газификационной станции во флагманском центре имени Буянова
  • © stroi.mos.ru

«Кислородно-газификационная станция предназначена для централизованного обеспечения кислородом реанимационного, противошокового, операционного отделений, а также смотровых палат флагманского центра», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что в здании закончены все подготовительные и монолитные работы. Продолжается устройство фасада и отделка.

Со своей стороны, глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что на объекте ведут работы по наладке инженерных систем и оборудования.

«В здании идёт обустройство комплекса чистых помещений, монтаж внутренних инженерных систем, пусконаладочные работы, прокладка наружных инженерных сетей и благоустройство территории», — сообщил он.

Общая площадь здания — около 15 тыс. кв. м. Застройщик — АНО «РСИ».

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