Число туристов на фермах в Подмосковье выросло в два раза

Число туристов, посещающих фермы в Московской области, выросло в два раза за несколько месяцев.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

«С начала апреля мы наблюдаем рост популярности агротуристического направления в регионе. Это связано с тем, что многие фермерские хозяйства начали сдавать в аренду летние дома для отдыха. Кроме того, способствует и хорошая погода», — заявил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

В 2023 году на развитие агротуризма в регионе предусмотрено 20 млн рублей.

Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в беседе с НСН рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.