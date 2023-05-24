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Число туристов на фермах в Подмосковье выросло в два раза

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Число туристов, посещающих фермы в Московской области, выросло в два раза за несколько месяцев.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

«С начала апреля мы наблюдаем рост популярности агротуристического направления в регионе. Это связано с тем, что многие фермерские хозяйства начали сдавать в аренду летние дома для отдыха. Кроме того, способствует и хорошая погода», — заявил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

В 2023 году на развитие агротуризма в регионе предусмотрено 20 млн рублей.

Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в беседе с НСН рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.

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