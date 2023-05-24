В Подмосковье проведут более 30 ярмарок в выходные 27—28 мая

В Московской области состоится более 30 ярмарок в выходные 27—28 мая.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Фермерская продукция будет представлена примерно на 20 площадках.

«Не сбавляют обороты и ярмарки для дачников, на которых можно приобрести инвентарь, семена, рассаду и другие товары для садово-огородных работ», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Кроме того, в Шаховской состоится ярмарка, посвящённая Дню российского предпринимательства, в Раменском — Международному Дню семьи, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что сезонные точки по продаже корюшки в Санкт-Петербурге будут работать с 15 апреля по 31 мая.