В Екатеринбурге проводят проверку по факту травмирования школьника на детской площадке

В Екатеринбурге организовали проверку по факту травмирования 12-летнего школьника на детской площадке.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Свердловской области.

Инцидент произошёл во дворе одного из домов на улице Академика Парина в Академическом районе.

«Ребёнок сорвался с высокой горки, установленной на детской игровой площадке. Мальчик получил перелом голени и был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что женщина и ребёнок погибли при обрушении дерева в парке в Саратове.