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РИА Новости: проведение авиасалона МАКС в июле может быть перенесено на более поздний срок

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Проведение авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском в июле 2023 года может быть перенесено на более поздний срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
РИА Новости: проведение авиасалона МАКС в июле может быть перенесено на более поздний срок
  • globallookpress.com

Некоторые из собеседников сообщили об отмене МАКС, другие — что вопрос должен быть решён на совещании.

«В четверг должно пройти совещание, в ходе которого будет обсуждаться вопрос проведения авиасалона МАКС. По его итогам должно быть принято решение: либо провести выставку в конце июля текущего года, как и планировалось, либо перенести её проведение на 2024 год», — сказал источник агентства.

Организатор авиасалона не стал комментировать возможность отмены.

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