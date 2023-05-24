РИА Новости: проведение авиасалона МАКС в июле может быть перенесено на более поздний срок

Проведение авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском в июле 2023 года может быть перенесено на более поздний срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Некоторые из собеседников сообщили об отмене МАКС, другие — что вопрос должен быть решён на совещании.

«В четверг должно пройти совещание, в ходе которого будет обсуждаться вопрос проведения авиасалона МАКС. По его итогам должно быть принято решение: либо провести выставку в конце июля текущего года, как и планировалось, либо перенести её проведение на 2024 год», — сказал источник агентства.

Организатор авиасалона не стал комментировать возможность отмены.