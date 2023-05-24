Специалист Клоуда: проблемы с зубами могут привести к болезням суставов и ЖКТ

Руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile Юлия Клоуда рассказала, что некоторые стоматологические проблемы могут являться причиной ряда опасных осложнений.

Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) — это первая часть тела, которая страдает от стоматологических проблем, сообщила специалист в беседе с Общественной службой новостей.

Дисфункция ВНЧС может сопровождаться хрустом при открывании и закрывании рта, болью, затруднением при жевании, а также бессонницей, звоном в ушах, храпом и апноэ во сне.

Также от проблем с зубами может страдать ЖКТ. Если человек плохо пережёвывает пищу из-за брекетов или имплантов, могут возникать желудочно-кишечные заболевания: гастрит, колит, язва.

Кроме того, невылеченное воспаление дёсен ведёт к пародонтиту, который может распространиться по кровеносным сосудам организма и поразить другие органы, включая сердце, надпочечники и даже головной мозг, предупредила Клоуда.

Ранее иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU предупредил, что клещи являются переносчиками более 30 заболеваний, помимо энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма).