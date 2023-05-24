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Депутат Кошелев: правом составлять протоколы за шум предложили наделить ТСЖ и УК

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Первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что правом составлять протоколы за шум предложено наделить ТСЖ и управляющие компании.

«Для новостроек, которые вводятся в черновой или предчистовой отделке, мы предлагаем установить мораторий на год. После истечения этого срока будут применяться единые федеральные правила по часам, в которые нельзя проводить ремонт», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, нужно уважать права соседей и их право на отдых.

Как отметил Кошелев, если человек этого не понимает, то необходимо платить штраф.

«Мы предлагаем ТСЖ и управляющие компании наделить правом составлять протоколы о нарушениях. Первый шаг — предупреждение. Затем уже составляется акт. Если не реагирует, то второй акт, который уже направляется участковому либо в госжилинспекцию, а они уже передают в суд, и он уже выносит штраф», — уточнил депутат.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выдвинула предложение штрафовать водителей, нарушающих тишину в ночное время.

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