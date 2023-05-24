В Татарстане в перечень системообразующих предприятий в 2023 году вошли 442 компании

В перечень системообразующих предприятий Татарстана в текущем году вошли 442 компании, что на 61 больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на распоряжение регионального кабмина.

Список предприятий с долей республики и бюджетообразующих предприятий на 2023 год утвердил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Вместе с тем в перечь бюджетообразующих предприятий вошли десять предприятий, среди которых «Татнефть», «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтихим», «Газпром», «ТМС Групп», «Транснефть», «Аммоний», ТД «Кама», ТАИФ-НК и ТАИФ.

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