В Татарстане в перечень системообразующих предприятий в 2023 году вошли 442 компании
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на распоряжение регионального кабмина.
Список предприятий с долей республики и бюджетообразующих предприятий на 2023 год утвердил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Вместе с тем в перечь бюджетообразующих предприятий вошли десять предприятий, среди которых «Татнефть», «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтихим», «Газпром», «ТМС Групп», «Транснефть», «Аммоний», ТД «Кама», ТАИФ-НК и ТАИФ.
Ранее НСН сообщала, что на юго-востоке Москвы откроют дворец спорта и спорткомплекс.