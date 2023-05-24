Губернатор Моор: ещё девять школ введут в эксплуатацию в Тюменской области до конца года
Как рассказал Моор, софинансирование при строительстве школ от федерального бюджета составит 27%.
«Мы попросили у сенаторов поддержки в этом вопросе: заявили четыре школы в Тюмени и Тюменском районе. Все объекты проектируются, некоторые даже начали строиться. Поддержка нам будет оказана», — приводит слова губернатора Тюменская область сегодня.
Кроме того, в регионе заменят 29 деревянных школ.
Ранее издание «Вести Подмосковья» писало, что в Ступине проведут работы по капитальному ремонту Дворца культуры.