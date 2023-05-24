Губернатор Моор: ещё девять школ введут в эксплуатацию в Тюменской области до конца года

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе до конца текущего года введут в эксплуатацию ещё девять общеобразовательных школ.

Как рассказал Моор, софинансирование при строительстве школ от федерального бюджета составит 27%.

«Мы попросили у сенаторов поддержки в этом вопросе: заявили четыре школы в Тюмени и Тюменском районе. Все объекты проектируются, некоторые даже начали строиться. Поддержка нам будет оказана», — приводит слова губернатора Тюменская область сегодня.

Кроме того, в регионе заменят 29 деревянных школ.

Ранее издание «Вести Подмосковья» писало, что в Ступине проведут работы по капитальному ремонту Дворца культуры.