Эндокринолог Мамонтова назвала здоровый образ жизни мерой профилактики диабета

Врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Мамонтова рассказала о мерах профилактики диабета.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что прежде всего нужно вести здоровый образ жизни.

«Обычная физическая активность, простые упражнения в сочетании со здоровым питанием оказывают просто замечательный эффект», — отметила врач.

По её словам, не стоит игнорировать регулярные диспансеризации.

Также Мамонтова рекомендовала попытаться минимизировать эмоциональные переживания, поскольку стресс — причина повышения глюкозы в крови.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.