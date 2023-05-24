Эндокринолог Мамонтова назвала здоровый образ жизни мерой профилактики диабета
В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что прежде всего нужно вести здоровый образ жизни.
«Обычная физическая активность, простые упражнения в сочетании со здоровым питанием оказывают просто замечательный эффект», — отметила врач.
По её словам, не стоит игнорировать регулярные диспансеризации.
Также Мамонтова рекомендовала попытаться минимизировать эмоциональные переживания, поскольку стресс — причина повышения глюкозы в крови.
Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.