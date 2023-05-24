В Приморье 10 июня стартует краевой турнир по теннису «Кубок Славда»

В Приморском крае в посёлке Горные Ключи 10 июня стартует 27-й краевой турнир по теннису среди взрослых спортсменов-любителей «Кубок Славда». Он завершит серию спортивных мероприятий в рамках Дней тенниса на Тихом океане.

Об этом сообщает zr.media. Отмечается, что организаторами соревнований выступили группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края при поддержке Министерства физической культуры и спорта региона. В турнире примут участие спортсмены из Приморского и Хабаровского краёв. Лучшие игроки «Кубка Славда» получат медали, денежные вознаграждения и памятные призы. Ранее врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с РИАМО посоветовала людям с хронической усталостью пересмотреть свой распорядок дня и соблюдать режим труда и отдыха.