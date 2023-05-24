В Приморье 10 июня стартует краевой турнир по теннису «Кубок Славда»
Об этом сообщает zr.media.
Отмечается, что организаторами соревнований выступили группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края при поддержке Министерства физической культуры и спорта региона.
В турнире примут участие спортсмены из Приморского и Хабаровского краёв.
Лучшие игроки «Кубка Славда» получат медали, денежные вознаграждения и памятные призы.
Ранее врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с РИАМО посоветовала людям с хронической усталостью пересмотреть свой распорядок дня и соблюдать режим труда и отдыха.