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В Приморье 10 июня стартует краевой турнир по теннису «Кубок Славда»

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В Приморском крае в посёлке Горные Ключи 10 июня стартует 27-й краевой турнир по теннису среди взрослых спортсменов-любителей «Кубок Славда». Он завершит серию спортивных мероприятий в рамках Дней тенниса на Тихом океане.

Об этом сообщает zr.media.

Отмечается, что организаторами соревнований выступили группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края при поддержке Министерства физической культуры и спорта региона.

В турнире примут участие спортсмены из Приморского и Хабаровского краёв.

Лучшие игроки «Кубка Славда» получат медали, денежные вознаграждения и памятные призы.

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