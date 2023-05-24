Хирург Гончаров рассказал, что артроз может развиться в любом возрасте

Хирург-травматолог, завотделением травматологии НКЦ №2 ФГБНУ РНХЦ имени Академика Петровского Евгений Гончаров в ряду основных причин развития артроза назвал лишний вес, образ жизни и анатомические особенности человека (дисплазия).

Артроз может быть следствием как малоподвижного образа жизни, так и чрезмерных физических нагрузок, в том числе упражнений с весами, сообщил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Касаемо износа сустава — это не зависит от возраста, это может быть и в молодом возрасте, и в зрелом. Взять 30-летних футболистов, будет у всех в подавляющем большинстве. Обратный вариант — люди, ведущие малоподвижный образ жизни», — объяснил Гончаров.

Ранее иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU предупредил, что клещи являются переносчиками более 30 заболеваний, помимо энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма).