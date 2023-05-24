Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Хирург Гончаров рассказал, что артроз может развиться в любом возрасте

Короткая ссылка
Хирург-травматолог, завотделением травматологии НКЦ №2 ФГБНУ РНХЦ имени Академика Петровского Евгений Гончаров в ряду основных причин развития артроза назвал лишний вес, образ жизни и анатомические особенности человека (дисплазия).

Артроз может быть следствием как малоподвижного образа жизни, так и чрезмерных физических нагрузок, в том числе упражнений с весами, сообщил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Касаемо износа сустава — это не зависит от возраста, это может быть и в молодом возрасте, и в зрелом. Взять 30-летних футболистов, будет у всех в подавляющем большинстве. Обратный вариант — люди, ведущие малоподвижный образ жизни», — объяснил Гончаров.

Ранее иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU предупредил, что клещи являются переносчиками более 30 заболеваний, помимо энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить