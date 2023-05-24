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В Москве наградили победителей и призёров конкурса «Педагог года Москвы»

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В столичном Центре качества образования состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров конкурса «Педагог года Москвы».

Награды вручили по шести номинациям: «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог года», «Дефектолог года», «Педагогический старт» и «Учитель года», передаёт НТВ.

Наряду с этим стало известно, что мэр Владивостока Константин Шестаков отметил заслуги городских педагогов в 2022 году. Об этом информирует vostokmedia.com.

По его словам, команда учителей центра образования № 28 вышла в финал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа». А некоторые педагоги удостоились звания лучшего учителя России.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае 39 педагогов прошли конкурсный отбор по федеральной программе «Земский учитель».

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