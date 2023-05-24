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Аналитик Кочетков объяснил, почему россияне неохотно платят налоги за сдачу квартиры

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Аналитик рынка недвижимости Юрий Кочетков объяснил нежелание российских граждан платить налоги за сдачу квартиры отсутствием мотивации.

«Был небольшой стимул для тех, кто платил 13% налог, перейти на 6%. Кто-то решил, что будет спокойно, заплатив 6%», — рассказал он в беседе с «Говорит Москва».

По словам Кочеткова, после этого владельцам квартир не предоставляли дополнительных стимулов для оплаты налогов за сдачу квартиры.

Аналитик выразил уверенность, что граждан необходимо стимулировать выполнять законы.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.

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