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Делегация Хабаровского края прибыла с визитом в китайский Харбин

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Делегация Хабаровского края прибыла с визитом в китайский Харбин, сообщил губернатор Михаил Дегтярёв.

«Начался официальный визит нашей делегации в китайский Харбин», — написал Дегтярёв в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в планах у делегации посещение Харбинского политехнического университета.

Также запланировано посещение выставочного павильона городского планирования Харбина.

Ранее официальный представитель китайского МИД Мао Нин подчеркнула, что двустороннее сотрудничество России и Китая не направлено против третьих сторон.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что развитие расчётов в национальных валютах делает отношения между Москвой и Пекином неуязвимыми к внешнему давлению.

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