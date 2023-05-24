Белгородский губернатор Гладков призвал охотников не вступать в бой с диверсантами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал охотников и других имеющих оружие гражданских не вести бои с диверсантами в регионе.

Во время эфира Гладкова на странице во «ВКонтакте» один из подписчиков спросил его, стоит ли охотникам и другим вооружённым гражданским применять оружие против людей с оружием в форме противника.

«С моей точки зрения, делать это категорически нельзя. Почему?.. А если вы откроете огонь по нашим вооружённым силам?» — приводит РИА Новости слова губернатора.

Он отметил, что данной задачей должны заниматься профессиональные военные.

Ранее Гладков заявил, что житель села Козинка погиб в результате действий украинских боевиков из диверсионно-разведывательной группы. Также ранения получили 13 гражданских.